Luis Enrique est dans le «déni», une catastrophe en vue au PSG ?

Au sortir d’une nouvelle défaite inquiétante contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, la méthode de Luis Enrique au PSG est sous le feu des observateurs. Plusieurs d’entre eux ne comprennent pas où veut aller l’Espagnol, comme c’est le cas d’Emmanuel Petit. Le champion du monde 1998 estime même que le coach parisien est dans le déni.

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG connaît cependant de grosses difficultés en Ligue des Champions. Le club parisien a concédé une nouvelle défaite frustrante ce mardi soir sur la pelouse du Bayern Munich (1-0). 25ème sur 36 au classement de la C1, le club de la capitale doit impérativement se relever lors des trois derniers rendez-vous européens de la saison (face au RB Salzbourg, Manchester City, et Stuttgart).

Luis Enrique n’est plus lucide ?

Pourtant, de son côté, Luis Enrique ne cède clairement pas à la panique. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG a positivé, affirmant au passage que son équipe avait été celle qui avait le plus gêné le Bayern Munich cette saison… Pour certains observateurs comme Emmanuel Petit, l’Espagnol est clairement dans le déni.

« Ça a été un fiasco total »

« Une chose que je vois plus inquiétante par rapport au manque de progression est le déni de Luis Enrique comme si on était dans la méthode Cauet du genre ‘vous allez voir ce que vous allez voir’. L'année dernière on nous a dit avant les fêtes de Noël que pendant la seconde partie de saison, l'équipe serait plus forte, ça a été un fiasco total. Cette année, on nous dit ‘vous allez voir ce qui va se passer, je suis très optimiste après ce que j'ai vu contre Munich’. Mais il faut qu'il nous explique, nous qui ne comprenons rien à ce qu'il veut mettre en place, j'attends qu'il arrive à me convaincre par des arguments, une explication et des choses concrètes. Aujourd'hui, c'est du vent dans sa communication », a affirmé le champion du monde 1998 au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi.