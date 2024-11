Mercato : «Le rêve de tout joueur» : Le PSG le signe, il est aux anges !

Thomas Bourseau

Ayant tout connu au Valence CF, du centre de formation à la Liga, Carlos Soler décidait de se dépayser à l'été 2022 en signant du côté du PSG. L'international espagnol intégrait alors un vestiaire peuplé de stars et notamment de Lionel Messi ainsi que Sergio Ramos. Soler a vécu un rêve éveillé.

Après plus de 200 matchs disputés avec l'équipe première du Valence CF en l'espace de six saisons, Carlos Soler (27 ans) disait au revoir à son club formateur courant 2022, soit lors du mercato estival de cette année-là, dans l'optique de vivre sa première expérience à l'étranger. Et pas n'importe laquelle.

Qatar : Une star encore transférée après le PSG ? https://t.co/NzzmhwBGRf pic.twitter.com/fVk6RY3xTz — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Carlos Soler a tout plaqué pour le PSG

En effet, Carlos Soler troquait la tunique du Valence CF pour celle du PSG, cador du football français et constant challenger pour le titre suprême du football européen : la Ligue des champions. A son arrivée au Camp des Loges, ex-centre d'entraînement du Paris Saint-Germain avant l'ouverture du Campus PSG à Poissy en juillet 2023, Soler rejoignait un vestiaire peuplé de Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.

«Je suis allé au PSG pour jouer avec les meilleurs joueurs du monde »

Prêté à West Ham lors des derniers instants du mercato estival, Carlos Soler a avoué au Daily Mirror avoir accepté l'offre du PSG dans l'optique d'évoluer aux côtés du gratin du football mondial. « Je suis allé au PSG pour jouer avec les meilleurs joueurs du monde comme Neymar, Messi, Mbappé, Sergio Ramos, Verratti, Marquinhos et c'est le rêve de tout joueur ».