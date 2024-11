Transferts - PSG : Un joueur éjecté suite à un clash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur du PSG, Mathieu Bodmer a passé 2 saisons complètes dans le club de la capitale avant de partir en 2013. L'ancien Lyonnais, qui a joué au milieu de terrain et en défense centrale, a rejoint l'ASSE durant l'hiver à la suite d'une dispute pour terminer la saison avant de s'envoler à Nice. Il raconte les dessous de ce transfert.

Ancien joueur qui a terminé sa carrière en 2020, Mathieu Bodmer a connu les débuts de l'ère QSI du PSG. Celui qui a évolué en France durant toute sa carrière a connu plusieurs clubs mais son transfert à l'ASSE a eu lieu dans des conditions un peu particulières. Il a été prêté quelques mois par le PSG et avoue qu'il a été un peu dur avec Leonardo, directeur sportif à l'époque.

Bodmer prêté dans la précipitation

Invité de RMC Sport, Mathieu Bodmer est revenu sur sa carrière et a notamment répondu à une question concernant son transfert le plus dingue. « Quand je suis parti à l’ASSE. Dernier jour du mercato, je signe à 23h54 pour 00h. Je suis prêté quelques mois. Ce n’était pas prévu » explique-t-il. A l'époque, il n'avait disputé que quelques matches lors de la première moitié de la saison et avait besoin de temps de jeu. Finalement il connaîtra un beau succès puisqu'il y gagne la Coupe de la Ligue cette année-là chez les Verts.

« J’ai été un peu loin dans mes propos »

La nature de ce transfert à la va-vite n'est pas le fruit du hasard puisqu'il a eu une altercation avec l'un de ses dirigeants. « J’avais eu un petit différend avec Leonardo à l’époque. Ça restera entre lui et moi, mais on n’était pas d’accord sur un truc et ça a été un peu compliqué. J’ai été un peu loin dans mes propos, mais je les assume, il n’y a pas de souci. Je ne veux pas faire de jeux de mots, mais ils m’ont mis au vert » poursuit Mathieu Bodmer. A son retour au PSG en fin de saison, il finira pas signer à l'OGC Nice pour la saison suivante.