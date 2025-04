PSG : Riolo annonce du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En s'imposant 3-1 lors du match aller des quarts de finale de Ligue des champions face à Aston Villa mercredi, le PSG s'est donné une belle avance pour une qualification pour le prochain tour. Le club de la capitale a livré une prestation convaincante et parmi les forces en présence, il fait partie des équipes qui semblent être en mesure d'aller inscrire leur nom au palmarès de la compétition.

Dominateur face à Aston Villa, le PSG s'est offert une avance confortable avant le match retour. Fort de son succès face à Liverpool, le club continue sur sa belle lancée et peut espérer passer encore quelques étapes. Pour Daniel Riolo, le PSG fait même partie des deux équipes les plus impressionnantes.

Le PSG prêt à décrocher la Ligue des champions ?

Lancé dans sa quête de victoire finale en Ligue des champions depuis des années, le PSG affiche un visage conquérant cette saison et est capable de soulever le trophée. « On est maintenant en avril et clairement, de ce qu'on voit du plateau et des équipes qui restent, le Barça est très impressionnant. Vraiment ! Le PSG, maintenant, peut être rangé définitivement dans les équipes qui peuvent aller au bout. Je pense qu'à 2-1 on n'aurait pas fanfaronné. A 3-1, la sécurité que ça donne et la sécurité elle donne beaucoup de confort avant ce match retour » confie Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Un exploit attendu

En mettant tout en œuvre depuis des années pour décrocher la victoire dans cette prestigieuse compétition, le PSG a peut-être enfin trouvé la solution cette saison malgré un démarrage délicat lors de la phase régulière de Ligue des champions. Il faudra d'abord s'assurer une place en demi-finales mardi prochain.