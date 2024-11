De Zerbi : Une recrue de l'OM hallucine ?

Axel Cornic

Recruté cet été, Ismaël Koné n’a pas encore réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille, notamment à cause d’une blessure à la cheville qui a gêné sa préparation d’avant-saison. La concurrence au milieu de terrain n’arrange en rien sa situation, mais l’international canadien semble bien décidé à exploser sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Nous avons assisté à un mercato estival très mouvementé à l’OM, avec plus d’une dizaine de nouvelles recrues. Mais si certaines se sont rapidement montrées à leur avantage, d’autres semblent avoir besoin de plus de temps et c’est le cas d’Ismaël Koné ! L’ancien milieu de Watford en Championship a été fortement voulu par Roberto De Zerbi, mais son aventure marseillais n’a pas démarré de la meilleure des façons.

« Il a moins de repères »

Pour le moment, l’international canadien n’a fait que sept apparitions en Ligue 1, avec un total de 316 minutes de jeu. Un bien maigre bilan, mais qu’on défend dans son entourage, mettant notamment en avant un positionnement différent sur le terrain. « Il a moins de repères, même si Wilfried Nancy (son ancien coach) l’avait ponctuellement mis en numéro 10 à Montréal. Il préfère partir de plus bas et casser les lignes » ont confié les proches du milieu de l’OM, dans La Provence.

« Il est impressionné par la science de Roberto De Zerbi »

« Il est encore en phase d’apprentissage, mais il se régale au contact de Roberto » assure toutefois cette même source, évoquant l’admiration qu’a Ismaël Koné pour son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. « Il est impressionné par sa science ». Reste à voir si les choses pourront changer, alors qu’il a tout de même perdu des places dans la hiérarchie des milieux de terrain de l’OM ces derniers mois, dépassé notamment par le jeune Bilal Nadir qui est rentré en jeu lors du dernier match face au RC Lens (1-3).