Il dit stop à l’OM !

Alexis Brunet

Cette saison, l’OM ne brille pas vraiment pour la qualité de sa défense. Lors des quatre dernières rencontres de Ligue 1, les Marseillais ont par exemple encaissé onze buts. C’est bien trop pour une équipe qui souhaite disputer la Ligue des champions la saison prochaine. C’est surtout assez pour Amir Murillo, qui ne veut plus encaisser autant de buts.

Il ne reste plus que cinq matches de Ligue 1 à l’OM cette saison, cinq matches pour espérer se qualifier en Ligue des champions. Les Marseillais aimeraient ne pas passer par des tours de qualification, surtout, et cela semble pour le moment possible, car la troisième place occupée par les joueurs de Roberto De Zerbi est directement qualificative.

Amir Murillo ne veut plus encaisser autant de buts

Pour espérer pouvoir accrocher la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM devra se montrer plus sérieux en défense. C’est l’un des problèmes du club phocéen cette saison. Présent en conférence de presse, Amir Murillo en a parfaitement conscience. Ses propos sont rapportés par Le Phocéen. « C'est compliqué. Je suis défenseur et je ne veux pas encaisser des buts. On a eu beaucoup d'absents ces derniers matchs, on a des coéquipiers qui doivent jouer à des postes qui ne sont pas les leurs. Toute l'équipe doit s'améliorer défensivement. »

Montpellier, pire attaque de Ligue 1

Amir Murillo ne veut plus encaisser autant de buts et, bonne nouvelle, cela sera peut-être le cas samedi soir. En effet, c’est Montpellier qui se déplace sur la pelouse de l’OM, et le MHSC est tout simplement la pire attaque de Ligue 1. Les Montpelliérains n’ont plus trouvé le chemin des filets depuis le 16 février dernier, soit sept matches consécutifs sans marquer. Le club phocéen sera toutefois encore privé de son capitaine Leonardo Balerdi, mais également de Luiz Felipe. Roberto De Zerbi va donc devoir une nouvelle fois bricoler pour construire sa défense.