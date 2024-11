«J’aime le risque» : Le PSG se plante, Luis Enrique déballe tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dominateur en Ligue 1, le PSG connaît de plus en plus de difficultés en Ligue des Champions. Après un nouveau revers en C1 cette semaine, Luis Enrique a été interrogé sur la confiance de son équipe lors des rendez-vous européens. Rassurant, le coach parisien a affirmé qu’il assumait totalement certaines prises de risques.

Le PSG au plus bas. Malgré un très bon début de saison en Ligue 1, le club de la capitale se retrouve en très mauvaise posture du côté de la Ligue des Champions. Cette semaine, Paris s’est une nouvelle fois incliné en C1, avec une courte défaite (1-0) concédée sur la pelouse du Bayern Munich. Un résultat qui ne fait clairement pas les affaires du PSG, désormais 25ème sur 36 au classement européen.

Luis Enrique a tenté de gros paris face au Bayern

Mardi soir, Luis Enrique a tenté plusieurs coups tactiques face au Bayern Munich, avec notamment la titularisation de Matvey Safonov, la présence sur certaines séquences de Nuno Mendes en tant qu’avant-centre, ou encore avec l’alignement dès le départ de Fabian Ruiz. L’Espagnol n’en est pas à son coup d’essai, et cherche continuellement à développer son effectif comme bon lui semble. Alors que le PSG va avoir l’occasion de se rassurer ce samedi soir face au FC Nantes (21h), Luis Enrique s’est exprimé sur la confiance de son groupe ce vendredi après-midi.

« C'est mon travail, j'adore ça. J'aime le risque »

« Bien sûr, moi j'ai confiance car je n'ai raté aucune passe durant la saison puisque je suis sur le banc », a d’abord confié avec humour le coach du PSG. « Est-ce que je me suis trompé ? Sans doute, mais les décisions se prennent avant le match. C'est mon travail, j'adore ça. J'aime le risque. Les joueurs peuvent avoir plus ou moins confiance mais c'est normal d'avoir plus de doutes en C1 au vu de ce qu'il nous arrive. J'essaie de transmettre ma confiance aux joueurs », a-t-il conclu.