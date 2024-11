PSG : Mbappé est parti, Luis Enrique tient son remplaçant ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a laissé un énorme vide à combler dans l'attaque du PSG de par la garantie de buts qu'il offrait au club chaque saison. Gonçalo Ramos était son dauphin au classement des buteurs la saison dernière. Son retour de blessure va pouvoir régler bien des problèmes à Luis Enrique. Explications.

La saison dernière, Kylian Mbappé a inscrit 44 buts pour le PSG et ce, bien que le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain ait été par moments été relégué au second plan par Luis Enrique lors de ses dernières semaines parisiennes afin de préparer la vie sans lui. Le deuxième buteur le plus en vue du PSG n'était autre que Gonçalo Ramos avec 14 réalisations.

«La volonté d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs»

Luis Enrique n'a semble-t-il pas souhaité recruter de buteur pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé, prévoyant de compter sur Gonçalo Ramos. Toutefois, le château de cartes de l'entraîneur du PSG s'est effondré avec la blessure de l'avant-centre portugais dès la première sortie parisienne en Ligue 1 sur la pelouse du Havre le 16 août dernier (4-1). Le Parisien a contacté son entourage ces dernières heures et le message est clair, Ramos aborde son retour à la compétition « avec la volonté d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs ».

«Il revient avec beaucoup d’envie et d’énergie»

Le Paris Saint-Germain ne cacherait d'ailleurs pas au sein du Campus PSG sa joie concernant l'aptitude physique de Gonçalo Ramos pour les échéances à venir. Les salariés du Paris Saint-Germain ont confié au Parisien que l'attaquant portugais est « très motivé, il revient avec beaucoup d’envie et d’énergie ». Reste à savoir si Ramos inscrira les buts qui font défaut au PSG en Ligue des champions notamment.