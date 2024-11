PSG : Le joker de Luis Enrique, c'est lui !

Thomas Bourseau

Luis Enrique s'appuie sur des profils de faux 9 depuis la blessure de Gonçalo Ramos et se passait la plupart du temps de Randal Kolo Muani en ce début de saison. L'attaquant portugais est de retour depuis cette semaine et permettrait à l'entraîneur du PSG de compléter son puzzle selon les échos récoltés par Le Parisien au centre d'entraînement.

Le Paris Saint-Germain évoluait depuis le 16 août dernier sans attaquant de pointe de formation. En effet, Gonçalo Ramos était touché à la cheville dès la première en Ligue 1 de l'équipe entraînée par Luis Enrique face au Havre (4-1). Opéré dans la foulée, Ramos a terminé sa rééducation et a effectué son grand retour mardi soir pendant la défaite du PSG face au Bayern Munich dans le cadre de la 5ème journée de saison régulière de la Ligue des champions.

Le PSG serait ravi du retour de Gonçalo Ramos !

Suite au revers concédé à l'Allianz Arena, Gonçalo Ramos annonçait aux médias être de retour. De quoi permettre à Luis Enrique de s'appuyer sur son attaquant samedi pour la réception du FC Nantes ? En conférence de presse, le technicien espagnol s'est confié sur les options offertes par Ramos ce vendredi.

« Ce sont des situations différentes dans le jeu, en fonction de l'adversaire aussi. Jouer avec un 9 ou non n'est pas forcément un cas idéal, ça dépend aussi de la forme du joueur. Je continuerai de jouer avec un 9 ou un faux 9 ». Toutefois, bien qu'Enrique n'ait pas sauté au plafond, on ne dissimulerait pas la satisfaction en interne de compter sur un véritable profil d'avant-centre selon Le Parisien.

Le PSG estime que Ramos est la pièce qui manquait au puzzle de Luis Enrique

Le quotidien de la capitale dévoile d'ailleurs ce vendredi soir que Luis Enrique et son staff sauraient pertinemment que le PSG ne dispose pas d'un buteur de la trempe de Gonçalo Ramos le groupe. Il serait tout bonnement perçu comme étant la pièce manquante du puzzle d'Enrique. Au sein du club, on explique d'ailleurs au Parisien que Ramos est « très motivé, il revient avec beaucoup d’envie et d’énergie ». Reste à savoir à présent si Gonçalo Ramos répondra aux attentes de Luis Enrique.