PSG : Luis Enrique fait son mea culpa avec cette star ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Leader de Ligue 1, le PSG retrouve le championnat ce samedi avec la réception du FC Nantes au Parc des Princes (21h). Au sortir d’une défaite inquiétante face au Bayern Munich (1-0), les Parisiens vont tenter de se rassurer. Et Gianluigi Donnarumma, écarté par Luis Enrique sur les deux dernières rencontres, devrait de nouveau être aligné.

Le PSG et Luis Enrique de retour aux affaires. Si ce mardi soir, les Parisiens ont déchanté sur la pelouse du Bayern Munich, les Rouge et Bleu sont pour le moment invaincus en championnat, et vont tenter de poursuivre sur cette belle lancée ce samedi soir face au FC Nantes.

Qatar : Une star encore transférée après le PSG ? https://t.co/NzzmhwBGRf pic.twitter.com/fVk6RY3xTz — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Luis Enrique a privilégié Safonov face au Bayern

Une rencontre qui va également permettre au coach parisien d’effectuer certains choix capitaux. En Ligue des Champions mardi soir, Luis Enrique avait surpris bon nombre d’observateurs en décidant d’écarter Gianluigi Donnarumma pour titulariser Matvey Safonov. D’après le Parisien qui a contacté l’entourage du joueur, l’Italien se sentait confiant dans l’optique de démarrer dans les buts face au Bayern Munich…

Donnarumma va faire son come-back dans les buts

Quoi qu’il en soit, Gianluigi Donnarumma, devenu cette saison l’un des vices-capitaines du PSG, devrait être de retour dans les buts parisiens ce samedi soir face à Nantes à en croire le Parisien. Désiré Doué et Gonçalo Ramos devraient également démarrer la rencontre, tout comme Randal Kolo Muani...