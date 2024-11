Mercato : Le PSG va boucler un transfert avec l’IA ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années déjà, l’intelligence artificielle (IA) fait son apparition au sein de différents domaines de notre quotidien. Dans le présent mais aussi à l’avenir, les IA devraient prendre une place importante dans le monde du football. Interrogé à ce sujet ce vendredi, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a affirmé que Paris se servait de cette nouvelle technologie pour ses transferts.

Le PSG continue d’innover. Depuis son arrivée sur le banc du club de la capitale en juillet 2023, Luis Enrique n’a cessé de proposer de nouvelles choses à la fois sur, et en dehors des terrains. L’Espagnol, qui observe certains entraînements de son équipe depuis une plateforme surélevée, est un adepte des nouvelles technologies entourant le monde du football.

L’IA va permettre aux clubs de faire un meilleur mercato ?

Ce n’est plus un secret, la data inonde désormais les clubs professionnels. Chaque club de haut niveau possède des membres de staffs dédiés à ces données de performance, ce qui peut notamment servir à posteriori pour le recrutement de nouveaux joueurs. Mais quid de l’intelligence artificielle ? Avec l’arrivée en force du moteur ChatGPT dans le quotidien de chacun, certains clubs pourraient être tentés d’utiliser l’IA pour leur mercato. Interrogé sur ce sujet très sérieux ce vendredi, le coach du PSG Luis Enrique a affirmé que tous les clubs en utilisaient. En revanche, la question se portait autour du fait de divulguer son utilisation ou non.

« Paris a déjà l'IA. Est-ce qu'on le fait de manière publique? Cela fait bien longtemps qu'on travaille avec les datas. Ensuite, quelle partie de cette IA est vraiment utile? On est dans ce processus. Mais on aime beaucoup les données, l'IA pour les signatures de joueurs et les rôles qu'on attend. On regarde comment les joueurs se comportent dans les autres clubs. La différence, c'est de savoir si on le montre ou non. Ce n'est pas important ça », a lâché Luis Enrique en conférence de presse.