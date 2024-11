PSG : Erreur fatale de Luis Enrique ?

Axel Cornic

Arrivé en 2023, Luis Enrique a été choisi par les dirigeants du Paris Saint-Germain en grande partie pour sa réputation d’entraineur à poigne. Mais ça peut parfois lui jouer des tours et certains de ses choix commenceraient déjà à faire parler au sein du club et pourraient le faire encore plus dans les prochaines semaines, au sein même du vestiaire parisien.

Les choix de Luis Enrique n’ont que très rarement fait l’unanimité depuis son arrivée au PSG. Mais il y en a certains qui pourraient bien faire bouger les choses au sein du club et c’est le cas au poste de gardien, qui a connu quelques changements ces derniers jours.

Transfert inespéré, la presse italienne calme le PSG ! https://t.co/ydqPcIRtt4 pic.twitter.com/mLVxuuZtq0 — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Luis Enrique écarte Donnarumma

Titulaire indiscutable depuis 2021, Gianluigi Donnarumma a en effet été relégué sur le banc des remplaçants par Luis Enrique, qui lui a préféré Matvey Safonov lors des deux derniers matchs du PSG. C’est notamment le cas pour le choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich, perdu par les Parisiens (1-0).

Un vrai faux pas ?

Justement, La Gazzetta dello Sport laisse entendre que ce pari perdu face aux Bavarois pourrait bien fragiliser la relation entre Luis Enrique et Donnarumma. Mais pas seulement, puisque cela pourrait également secouer le vestiaire du PSG, avec les joueurs qui pourraient bien se poser de plus en plus de questions concernant leur entraineur.