Salah - PSG : La punchline que personne n’a vu venir sur son transfert !

Le PSG se trouve dans une phase de reconstruction d’effectif qui se veut d’être basée sur la jeunesse. Le profil de Mohamed Salah qui aura 33 ans à l’expiration de son contrat l’été prochain n’entre donc pas dans la nouvelle philosophie du club parisien. Son avenir fait beaucoup parler et le principal intéressé en est responsable de par ses déclarations. De quoi permettre à son entraîneur Arne Slot à Liverpool de lâcher une punchline.

Mohamed Salah (32 ans) est sous contrat jusqu’en juin prochain à Liverpool. A ce jour, et à un mois de l’ouverture du mercato hivernal qui lui permettra de se mettre d’accord sur les termes d’un pré-contrat avec le club de son choix pour une arrivée libre l’été prochain, aucune avancée dans les discussions n’est à signaler d’après le principal intéressé.

«Jusqu’ici il s'agit du dernier match contre City que je jouerai pour Liverpool»

L’ailier de Liverpool a dévoilé dimanche soir après avoir surclassé Manchester City à Anfield (2-0) qu’il pourrait avoir reçu dans l’antre des Reds les Skyblues pour la dernière fois de sa carrière.

« Mon avenir ? Honnêtement, c'est dans ma tête. Jusqu’ici il s'agit du dernier match contre City que je jouerai pour Liverpool, alors j'ai décidé d'en profiter. L'atmosphère était incroyable, alors je vais profiter de chaque seconde ici ».

«Peut-être que Mo en sait plus sur les 115 infractions du fair-play financier et qu'il s'attend donc à ce qu'ils ne soient plus là la saison prochaine !»

En conférence de presse, Arne Slot n’a pas esquivé les interrogations des journalistes au sujet de la sortie médiatique de Mohamed Salah. L’entraîneur de Liverpool, dans des propos rapportés par le Liverpool Echo, l’international égyptien pourrait avoir fait référence à la sanction disciplinaire de l’UEFA dans le cadre de la transgression de Manchester City et ses 115 infractions vis-à-vis du fair-play financier.

« La déclaration de Salah sur son dernier match contre Manchester City à Anfield ? Peut-être que Mo en sait plus sur les 115 infractions du fair-play financier et qu'il s'attend donc à ce qu'ils ne soient plus là la saison prochaine ! La réponse ennuyeuse est toujours la même. Ce n'est pas le lieu pour moi de parler du contrat de Mo. C'était une blague, je le répète, c'était une blague ».