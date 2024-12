Cyclisme : San Remo, Roubaix, Tours des Flandres, il annonce une « bataille de titans »

Alexandre Higounet

Entre les ambitions de plus en plus larges de Pogacar sur les classiques du printemps, la volonté d’Evenepoel d’aller chasser sur les terres des Flandriennes, et le duel historique Van Aert-Van der Poel, la campagne des classiques s’annonce XXL en 2025. Filippo Ganna, le leader des Ineos Grenadiers, l’a bien cerné…

En 2025, c’est peu de dire que la campagne des classiques sera scrutée de près. Entre les ambitions de Tadej Pogacar à Milan San Remo voire à Paris-Roubaix, la farouche envie de revanche de Wout Van Aert, qui n’a toujours pas levé les bars sur un Monument comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix et qui voudra absolument faire oublier ses déboires de l’an dernier, la soif de domination de Remco Evenepoel, qui pourrait s’essayer aux Flandriennes en plus de Liège Bastogne Liège, et l’omniprésence de Mathieu Van der Poel, en quête de records de victoires et qui pourrait de nouveau s’essayer sur une classique ardennaise, une énorme bataille pourrait se tenir sur les routes du printemps.

« J’aurai des phénomènes contre moi »

Il y a en a un pour qui cela ne fait absolument aucun doute, il s’agit de Filippo Ganna, le leader italien des Ineos Grenadiers, qui espère tirer son épingle du jeu pour lever les bras lors d’une de ses grandes courses. A l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, relayé par le site du Het Nieuwsblad, Ganna a reconnu qu’une telle ambition sera compliquée à accomplir tant la concurrence s’annonce rude : « Je préfère gagner à San Remo ou à Roubaix ? Ce n’est pas le moment de choisir, cette saison sera le moment de gagner. J'aurai toujours des phénomènes contre moi, car ce sont Pogacar, Van der Poel, Van Aert et Evenepoel. Ce sera une bataille de titans ». Et si Vingegaard venait à s’essayer sur l’une d’entre elles, cela en rajouterait fatalement un de plus…

Entre Evenepoel et Pogacar, le Tour de France commence déjà ici…

Au vu du niveau affiché par les quatre leaders, il apparaît certain que le combat sera terrible s’ils arrivent tous au sommet de leur forme le jour J, que ce soit pour Milan San Remo voire le Tour des Flandres, qu’ils sont tous susceptibles de disputer. D’autant qu’à cette occasion, il se jouera en parallèle un peu plus que la victoire, notamment entre Pogacar et Evenepoel. Car en filigrane reste la question de celui qui dominera l’autre au Tour de France.