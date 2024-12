Cyclisme : La succession de Pogacar est validée en interne

Alexandre Higounet

Alors que depuis quelques semaines, le10sport.com établit, au travers des déclarations du staff du Team UAE, que Juan Ayuso avait plus ou moins été désigné comme le futur successeur de Pogacar, une confirmation quasi définitive est arrivée ces dernières heures. Explication.

Si l’équipe UAE Team Emirates compte bien s’appuyer encore plusieurs années sur son leader Tadej Pogacar, qui a prolongé son contrat récemment jusqu’en 2030, moyennant une augmentation XXL, et ce afin d’éviter toute offensive de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, qui est déterminée à tout faire pour arracher les services d’un coureur appartenant au Top 3 mondial, comme l’a confirmé son offensive récente sur Remco Evenepoel, elle n’en oublie pas pour autant de réfléchir à la succession du leader slovène, qui interviendra forcément un jour.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Ayuso, successeur de plus en plus désigné

Et au travers des propos tenus il y a quelques semaines par Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, on avait déduit que le grand espoir espagnol Juan Ayuso était celui qui avait été coché en premier dans ce cadre. La promotion de ce dernier comme leader sur le prochain Tour d’Italie a constitué une première sérieuse confirmation.

« Gagner un Grand Tour ? Ce n’est pas que je le vois, c’est que j’en suis sûr »

Mais ces dernières heures, une confirmation quasi définitive est arrivée à l’occasion d’une nouvelle interview accordée par Joxean Fernandez Matxin à la version espagnole d’Eurosport, comme relayée par cyclismactu.net : « Ayuso ? Il a déjà montré de quoi il était capable en étant troisième, en se battant avec les meilleurs et en travaillant. C'est un coureur avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup de talent et c'est un gagnant. Je suis convaincu que nous allons le voir réussir cette année. Est-ce je le vois gagner un Grand Tour ? Ce n'est pas que je le vois, c'est que j'en suis sûr ». Soucieux de maintenir l’équilibre de son effectif, le directeur sportif espagnol n’a pas manqué d’ajouter qu’en l’état, si Ayuso serait promu leader sur un Grand Tour et sur certaines courses, il saurait aussi se mettre au service de Pogacar le moment venu : « Il a déjà été un équipier et s'il doit recommencer, il devra le refaire. Je le vois participer à un Grand Tour (comme leader, ndlr), je le vois aussi aider. C'est un coureur d'équipe et un coureur qui sait très bien que lorsque vous aidez quelqu'un, il vous aidera plus tard avec plus de plaisir ».