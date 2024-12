Cyclisme : Il livre le secret de la réussite de Pogacar et du Team UAE

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar a écrasé la saison 2024, et avec lui toute son équipe UAE Team Emirates, qui a ramené 81 victoires sur l’année, Gil Martinez, l’un des directeurs sportifs du Slovène, a expliqué à l’occasion d’un entretien accordé à Wierlerflits quelles étaient les raisons d’une telle domination.

En 2024, l’équipe UAE Team Emirates a remporté 81 victoires, un total proche du record de succès sur une saison, qui est de 85. Mais comme l’a souligné ces derniers temps le directeur sportif principal de la formation émiratie, Joxean Fernandez Matxin, la grande majorité de ces victoires ont été le résultat de courses de mouvement, et non de sprints massifs, contrairement aux 85 bouquets du record.

« Ce n’est pas qu’une question d’argent »

Interrogé par le média flamand Wielerflits sur les raisons d’une telle domination, Tomas Aurelio Gil Martinez, l’un des directeurs sportifs du Team UAE, a réfuté l’idée que c’était uniquement une question d’argent, la puissance financière de la formation émiratie lui permettant de se payer les meilleurs coureurs du peloton. Gil Martinez a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par le site du Het Nieuwsblad : « L'argent est bien sûr une partie qui nous aide à offrir le meilleur à nos coureurs, à résoudre les problèmes. Mais rendre tout le monde heureux n’est pas qu’une question d’argent. C’est aussi comprendre les besoins des coureurs et leur offrir l’environnement idéal pour performer. Nous travaillons très dur pour tirer le meilleur parti de chaque course. Ce travail ne se produit pas seulement pendant la course ou pendant la saison, mais surtout en dehors des courses, pendant l'intersaison. Un bon environnement conduit à de bons résultats ».

« Nous comptons sur tout le monde, nous ne sommes pas la Team Pogacar »

Selon Gil Martinez, une autre clé de la réussite tient dans le fait que chaque coureur peut aussi avoir sa chance et voir l’équipe se mettre à son service pour gagner. Tout ne tourne pas autour de Pogacar ou de quelques grands leaders : « Nous comptons sur tout le monde, nous ne sommes pas la 'Team Pogacar'. Bien sûr, il est actuellement le meilleur coureur du monde. Il a assuré un tiers de nos victoires. Mais nous abordons chaque course avec la même mentalité, et c’est une mentalité de grand gagnant ». Enfin, selon Gil Martinez, la personnalité et les résultats de Pogacar tirent mécaniquement tout le monde vers le haut, incitant l’ensemble de l’effectif à l’excellence : « Je remarque aussi qu'il y a une très belle ambiance au sein de l'équipe entre les coureurs et le staff. Des personnages comme Pogacar peuvent être une source d’inspiration pour les autres garçons, ce sont eux qui peuvent les pousser. Avec Pogacar dans l’équipe, tout le monde travaille un petit peu plus. C’est la raison des victoires ».