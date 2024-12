Cyclisme : Un mal pour un bien pour Evenepoel ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il a été victime d’une sérieuse chute à l’entraînement en début de semaine, la portière d’une voiture s’ouvrant juste devant ses roues, Remco Evenepoel a subi plusieurs fractures. Une fois opéré, le champion belge pensait déjà à son retour à la compétition. Et il n’est pas impossible que les conséquences de cette chute ne soient pas que négatives, comme l’a souligné Philippe Gilbert. Explication.

Mardi, en pleine sortie d’entraînement, Remco Evenepoel a lourdement chuté en percutant la portière d’une voiture qui s’est subitement ouverte devant lui. Quelques heures après son hospitalisation, notamment pour une fracture de l'omoplate, le double champion olympique a réagi sur ses réseaux sociaux, comme rapporté par cyclismactu.net : « Le retour commence maintenant. Avec une fracture à une côte, à l'omoplate, à la main, des contusions aux poumons et une luxation de la clavicule droite qui a provoqué la déchirure de tous les ligaments environnants, ce sera un long voyage, mais je suis pleinement concentré sur mon rétablissement et je suis déterminé à revenir plus fort, étape par étape ».

Un retour à la compétition mécaniquement retardé

Maintenant que son état physique ne suscite pas d’inquiétude, la question est de savoir quelles seront les conséquences d’une telle chute sur la saison à venir. Interrogé sur le sujet, Patrick Lefévère, le manager général de la formation Soudal-Quickstep, a préféré relativiser, pointant du doigt qu’à ce stade de la saison, alors que l’entraînement reprend à peine, cela n’était pas dramatique. La principale conséquence devrait être qu’Evenepoel retardera son retour à la compétition en début de saison. Lefévère a ainsi lancé dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « Bien sûr, ce n’est pas une bonne nouvelle. Mais j'attends toujours une mise à jour de nos médecins. Je ne suis pas encore allé voir Remco moi-même. J'ai envoyé un message à Patrick et Agna, ses parents. Et à Oumi. Évidemment. Ce n’est pas amusant, mais heureusement, nous sommes en décembre et non en avril. Nous ne savions pas exactement où il débuterait sa saison, mais ce ne sera certainement pas l'Australie ».

L’analyse de Gilbert fait sens au-delà de la méthode Coué…

Un écho optimiste est également arrivée en provenance de l’ancien coureur Philippe Gilbert, qui a réagi à la nouvelle sur les réseaux sociaux, comme rapporté par le Het Nieuwsblad : « Les multiples fractures prendront du temps et de l’énergie ! Mais… Et si ce revers apportait un supplément de fraîcheur à l’approche du mois de juillet de l’année prochaine ? ». Au-delà d’une forme de méthode Coué pour remonter le moral du champion belge, la question de Gilbert pourrait bien s’avérer pertinente. Car en forçant Evenepoel à une coupure plus longue, cet incident pourrait lui permettre d’emmagasiner de la fraîcheur, dont son organisme pourrait bien bénéficier à l’heure d’affronter Pogacar dans les cols en juillet…