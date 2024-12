Mercato - OM : De Zerbi reçoit un surprenant appel du pied !

Axel Cornic

Coach reconnu pour sa vision du football très particulière, Roberto De Zerbi a marqué bon nombre de joueurs qui sont passés sous ses ordres. C’est le cas de Pietro Iemmello, qui même des années après leur passage commun à Foggia semble prêt à tout lâcher pour rejoindre son ancien coach à l’Olympique de Marseille.

Il ne manque plus que quelques semaines avant le début du mercato hivernal et les spéculations fusent de tous les côtés à Marseille. Il faut dire que la première partie de saison a montré quelques lacunes dans l’effectif de l’OM, avec Roberto De Zerbi qui aurait déjà quelques recrues en tête.

« Un appel de De Zerbi me ferait-il changer d’avis ? Eh bien, c'est comme si Spalletti me voulait en équipe nationale... »

Et pourquoi ne pas piocher chez ses anciens joueurs ? Entrainé par De Zerbi à Foggia, le vétéran Pietro Iemmello a laissé entendre qu’il était prêt à tout plaquer si jamais il recevait un appel en provenance de l’OM. « Un appel de De Zerbi me ferait-il changer d’avis ? Eh bien, c'est comme si Spalletti me voulait en équipe nationale... Je pense à Ranieri qui a dit un jour "j'arrêterai, mais si la Roma m'appelle" » a confié l’attaquant de Catanzaro, dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

« Il m’a envoyé un petit message après ce triplé, alors que moi je l’avais appelé après sa victoire contre l’AS Monaco »

« De Zerbi c’est le numéro un, avec lui à Foggia en Serie C j’avais mis quatre buts contre Ischia » a poursuivi Iemmello, qui à 32 ans continue de planter les buts en deuxième division italienne avec notamment un triplé tout récemment contre la Sampdoria (3-3). « Il m’a envoyé un petit message après ce triplé, alors que moi je l’avais appelé après sa victoire contre l’AS Monaco ». Une victoire très importante pour l’OM, qui a permis aux hommes de Roberto De Zerbi de grimper à la deuxième place de la Ligue 1.