Alexandre Higounet

Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE Emirates, a évoqué ces derniers jours la domination de Tadej Pogacar sur Jonas Vingegaard lors du dernier Tour de France. Et le boss de l’équipe UAE s’est montré très clair quant à la saison prochaine, notamment sur la réaction à venir du champion danois.

En fin de semaine dernière, Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif principal de l’équipe UAE Team Emirates, a accordé un entretien à Cyclinguptodate, relayé par cyclismactu.net, au cours duquel il évoque la concurrence que représente Jonas Vingegaard pour Tadej Pogacar, notamment concernant le Tour de France.

« La domination de Pogacar sur Vingegaard ? Rien n’est acquis »

En clair, au vu de la domination exercée par Pogacar l’an dernier, Vingegaard est-il encore une menace pour le Tour de France ? La réponse de Fernandez Matxin a été sans équivoque : « Rien n’est acquis. Il y a cinq ans, il semblait que celui qui allait gagner les cinq Tours d’affilée était Egan Bernal. Puis Tadej a gagné, on ne savait pas s’il allait gagner le prochain. Après avoir remporté le deuxième, Tadej était annoncé comme celui qui allait gagner six Tours d’affilée. Mais au final, Vingegaard gagne les deux suivants et c’est lui que l’on présente comme le futur vainqueur de six Tours d’affilée. Cela signifie que chaque année peut être différente, et encore plus avec les blessures ».

« Que va faire Jonas désormais ? Comme nous l’an dernier »

Outre l’argument imparable qu’il développe en regardant les dernières saisons, le directeur sportif du Team UAE avance un autre élément. Selon lui, la domination subie par Jonas Vingegaard l’an dernier au Tour de France, quand bien même elle peut aussi s’expliquer par sa grave chute au Tour du Pays Basque, va provoquer une grosse réaction chez le champion danois : « Étions-nous en colère quand nous n’avons pas gagné le Tour et avons-nous fait les choses beaucoup mieux pour gagner? Oui. Que va faire Jonas ? Clairement pareil. Nous ne pouvions pas dormir, nous ne pouvions pas nous sentir à l’aise... Vingegaard va avoir ce besoin, cette colère, cette motivation supplémentaire pour être en mesure de faire les choses ».