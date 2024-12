Mercato : Il quitte le PSG par amour !

Axel Cornic

Véritable légende vivante du football italien Gianluigi Buffon a surpris tout le monde lors de l’été 2018, en rejoignant le Paris Saint-Germain après toute une vie passée en Serie A entre la Juventus et Parma. Mais le gardien vétéran n’est finalement resté qu’une seule saison, avant de plier bagage pour retrouver Turin.

Retraité depuis 2023 et une dernière aventure dans con club formateur de Parma, Gianluigi Buffon a décidé d’écrire une autobiographie pour y raconter les couilles d’une carrière légendaire. Il y aborde notamment son passage par le PSG, lors de la saison 2018/2019, où il n’a pas vraiment marqué les esprits des supporters.

« Gigi, tu ne le croiras pas mais le PSG m'a appelé »

Pour la sortie de ce livre, il a accordé un long entretien à la chaîne Juventibus, où il a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre le PSG en 2018. « La fin avril arrive, je rencontre mon agent et il me dit que ce serait dommage d'arrêter. J'ai réitéré mon choix, mais j'ai ajouté : "Mais si le PSG, Barcelone ou le Real Madrid t'appelle, rappelle-moi" » a confié Buffon, sur Twitch. « Martina (son agent) me rappelle au bout de 20 jours et me dit : "Gigi, tu ne le croiras pas mais le PSG m'a appelé" ».

« Je reviens parce que c'est une démonstration d'amour pour le club »

Mais son aventure parisienne n’a pas duré très longtemps, puisqu’il a quitté le PSG seulement une saison après pour retrouver son club de cœur, la Juventus. « Paratici (ancien directeur sportif de la Juventus) m’appelle et me dis : “Qu'est-ce que tu fais, viens ici...” » a raconté Gianluigi Buffon. « Je lui dis : “Fabio, retourner à la Juve pour faire le deuxième gardien...”. Je ne sais pas, au début je n'étais pas convaincu, mais à la fin je reviens parce que je pense que c'est aussi une démonstration d'amour pour le club ».