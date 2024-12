Mercato : L’OM reçoit le feu vert pour ce transfert à 30M€

Alexis Brunet

En vue du prochain mercato hivernal, l’OM pourrait bien se renforcer au milieu de terrain. Les dirigeants marseillais pisteraient notamment le joueur de la Juventus de Turin, Nicolo Fagioli. Son arrivée au sein du club phocéen serait totalement possible, car la Vieille Dame souhaite s’en débarrasser et pourrait alors récolter un chèque de 30M€.

Pour le moment, l’OM occupe la deuxième place en Ligue 1, à sept points du PSG. Pour tenter d’accrocher un peu plus le club parisien et de lutter pour le titre, les dirigeants marseillais sont tentés de faire quelques achats lors du mercato hivernal. La défense et le milieu de terrain pourraient être renforcés.

L’OM piste Fagioli

Dernièrement L’Équipe a révélé que l’OM avait plusieurs noms pour potentiellement renforcer sa défense. Le club phocéen penserait entre autres à Danilo, Sacha Boey ou bien Kiliann Sildillia. Pour ce qui est du milieu de terrain, c’est le nom de Nicolo Fagioli qui ressort avec insistance. Ce dernier serait ouvert à un départ et la Juventus de Turin ne s’y opposera pas.

La Juventus veut récolter 30M€ pour Fagioli

Toutefois, si l’OM veut concrétiser son intérêt pour Nicolo Fagioli, il devra signer un gros chèque. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin demanderait entre 25 et 30M€ pour laisser partir le joueur de 23 ans. Reste à voir si Pablo Longoria sera d’accord pour dépenser une telle somme, lui qui a déjà beaucoup sorti le chéquier l’été dernier.