Transferts : Le PSG au coeur d’une bataille XXL à 100M€ ?

Pierrick Levallet

Si le PSG est en train de mettre en place son recrutement pour cet hiver, le club de la capitale préparerait également quelques gros coups pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens penseraient notamment à Viktor Gyökeres pour renforcer l’attaque de Luis Enrique. Mais une sérieuse bataille devrait avoir lieu sur le mercato pour le buteur du Sporting CP.

Afin de compléter l’effectif de Luis Enrique, le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Mais dans le même temps, le club de la capitale préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient notamment offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique pour la saison prochaine. Et dans cette optique, Luis Campos aurait un nom en tête.

Le PSG convoite sérieusement Gyökeres

Le conseiller football du PSG verrait d’un bon œil l’arrivée de Viktor Gyökeres. Sensationnel avec le Sporting CP depuis le début de saison (24 buts en 21 matchs), le buteur suédois plairait au pensionnaire de la Ligue 1. Son transfert promet toutefois d’être particulièrement onéreux, puisque le club portugais réclamerait la coquette somme de 100M€.

La Premier League et le Barça en embuscade ?

Par ailleurs, le PSG ne serait pas vraiment seul sur ce dossier. Comme le rapporte AS, la concurrence devrait être assez rude pour Viktor Gyökeres. Manchester United et Manchester City en pinceraient pour l’attaquant de 26 ans, à l’instar de Chelsea et d’Arsenal. Mais il n’y aurait que la Premier League qui se tiendrait à l’affût, puisque le FC Barcelone serait aussi de la partie. Le PSG est prévenu.