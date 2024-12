PSG : Campos lâché par le Qatar, son départ est réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si Luis Enrique a très vite donné son accord au PSG pour étirer son bail de deux saisons, la situation de Luis Campos est plus incertaine. Le conseiller sportif du club parisien dispose d'une offre de prolongation, mais il hésiterait à l'accepter. Hasard ou pas, certains comptes parisiens réclament le départ du Portugais sur les réseaux sociaux, ce qui indigne Daniel Riolo.

Officiellement, tout va comme sur des roulettes au PSG. Le projet sportif suit son cours, tandis que le trio composé de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique travaille main dans la main pour renforcer le groupe. D’ailleurs, la prolongation du coach espagnol est la résultante de cette bonne entente et de la confiance qui règne. Dans ce cas, Campos devrait suivre son collègue en prolongeant son contrat. Mais selon le journaliste Abdellah Boulma, rien n’est acté. « La prolongation de Luis Campos n’est pas encore actée, comme je l’ai dit il y’a quelques semaines. À suivre... » a-t-il déclaré.

Le Qatar passe à l'action pour Campos ?

En fin de contrat, l’artisan du nouveau projet parisien n’a pas tout réussi, mais Nasser Al-Khelaïfi lui a apporté sa confiance à de nombreuses reprises. Mais voilà que depuis quelques heures, de nombreux posts apparaissent sur les réseaux sociaux. Des comptes de supporters parisiens critiquent dans ceux-ci le bilan de Luis Campos et réclament son départ. Peut-on y voir la main du Qatar qui tente d’influencer l’opinion publique en faisant appel à sa fameuse armée numérique ? Daniel Riolo en est convaincu.

« Qu'il assume ! »

Sur X, le journaliste de RMC a demandé au PSG de prendre ses responsabilités et de cesser de faire appel à ses relais. « Ah c’est parti et ça se confirme … le président du club a lâché son directeur sportif et se sert de ses relais… drôle de façon de gérer un club en se servant des réseaux pour influencer l’opinion. S’il veut le virer qu’il le vire et assume … » a confié Riolo. On est loin de l’entente cordiale évoquée précédemment…