Mercato - OM : Enorme danger pour le chouchou de Roberto De Zerbi ?

Axel Cornic

Passé par Sassuolo, Roberto De Zerbi aimerait beaucoup retrouver Giacomo Raspadori, qui ne joue pas beaucoup au Napoli cette saison. Mais l’Olympique de Marseille n’est pas seul sur le coup pour l’attaquant italien, puisqu’après la Juventus un nouveau club aurait décidé de miser sur lui lors du mercato de janvier.

Après Neal Maupay ou encore Elye Wahi, un nouvel attaquant pourrait débarquer à Marseille cet hiver. Il s’agit de Giacomo Raspadori, qui joue très peu du côté du Napoli, surclassé notamment par Romelu Lukaku. Et l’OM possède un gros atout en la personne de Roberto De Zerbi, qui a lancé la carrière de l’international italien du côté de Sassuolo.

La Roma veut aussi Raspadori

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la cote de Raspadori monte en flèche à quelques semaines du début du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Ainsi, après l’OM et la Juventus, c’est l’AS Roma qui aurait l’intention de tenter sa chance avec le joueur du Napoli. A la recherche d’un attaquant, Claudio Ranieri serait vraisemblablement très fan de son profil.

« Pour nous c’est un joueur important, il mériterait plus de place »

Présent en conférence de presse ce mardi, Antonio Conte a prévenu l’OM, assurant vouloir garder Giacomo Raspadori en dépit de sa faible utilisation. « Pour nous c’est un joueur important, il mériterait plus de place » a déclaré l'entraineur du Napoli. « C’est un garçon intelligent, nous essayons des choses avec lui et j’attends des confirmations de sa part. Il élève notre niveau technique en attaque et nous travaillons beaucoup avec lui ».