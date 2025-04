PSG - OM : Le scénario catastrophe qui peut coûter très cher

Alexis Brunet

La Ligue 1 va bientôt rendre son verdict. Il ne reste plus que cinq journées de championnat avant de savoir qui complétera le podium ou bien qui descendra en Ligue 2. Actuellement dernier, Montpellier pourrait d’ailleurs être fixé sur son sort dès ce samedi, en fonction de son résultat contre l’OM, mais aussi de celui du Havre contre le PSG.

Cette saison, le PSG était trop fort pour la Ligue 1 et il n’y a déjà plus de suspense. Le club de la capitale a décroché le titre en championnat il y a déjà quelques jours, le 6 avril dernier au Parc des princes lors de la rencontre face à Angers (1-0).

Montpellier bien parti pour descendre

Si le PSG est donc premier de Ligue 1, Montpellier occupe la position complètement opposée. Le MHSC est 18ème et devrait donc descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Les hommes de Zoumana Camara pourraient d’ailleurs être condamnés dès ce samedi, s’ils perdent leur match contre l’OM et que, dans le même temps, Le Havre fait match nul ou gagne contre le PSG. Même si le MHSC arrive à faire match nul contre Marseille, la descente en Ligue 2 serait inévitable en cas de victoire havraise à Paris.

Qui pour accompagner Paris sur le podium ?

Le Havre et Montpellier sont donc les favoris pour la descente, mais, à l’opposé, c’est l’AS Monaco qui pourrait bien prendre la deuxième place en fin de saison. Les Monégasques occupent actuellement cette position et l’OM complète le podium. La lutte sera toutefois acharnée jusqu’à la dernière journée, car l’OL est pour le moment à seulement un point de Marseille et Lille et Strasbourg sont à deux unités des Marseillais.