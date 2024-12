Mercato : L’OM sauvé par un club étranger ?

Axel Cornic

La Serie A a souvent été le terrain de chasse préféré de l’Olympique de Marseille et les arrivées de Roberto De Zerbi ainsi que de Giovanni Rossi n’ont fait que confirmer la tendance. Deux pistes se dégagent à quelques semaines du mercato de janvier et l’une menerait à Danilo de la Juventus, tandis que l’autre concernerait Giacomo Raspadori du Napoli.

L’effectif marseillais a beaucoup changé cet été, mais Roberto De Zerbi ne semble pas totalement satisfait. Ainsi, son OM pourrait une nouvelle fois être l’un des acteurs importants du mercato, avec quasiment une arrivée par ligne.

Les deux gros dossiers de janvier

En ce qui concerne l’attaque et la défense, l’OM serait vraisemblablement sur les traces de Giacomo Raspadori et de Danilo. Les deux ne jouent que peu cette saison dans leurs clubs respectifs et pourraient bien décider de relancer leur carrière dans le sud de la France, sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Conte laisse encore une chance à l’OM

La Juventus aurait très bien pu tout gâcher, puisque les médias italiens ont parlé ces derniers jours d’un échange entre Danilo et Raspadori. Mais cette option ne plairait pas du tout à Antonio Conte. D’après les informations de Pasquale Salvione, journaliste pour Il Corriere dello Sport, le coach du Napoli aurait tout simplement refusé cet échange.