Une icône de QSI gâche le mercato du PSG !

Axel Cornic

Très peu utilisé cette saison par Luis Enrique, qui ne compte clairement pas sur lui, Milan Skriniar est l’un des premiers candidats au départ à quelques semaines du mercato de janvier. Mais alors que la Juventus semblait être une option intéressante pour le défenseur du Paris Saint-Germain, la situation a radicalement changé.

Fortement voulu par Luis Campos, Milan Skriniar ne semble plus avoir sa place au PSG. Il a dégringolé dans la hiérarchie des défenseurs centraux et Luis Enrique lui préfère même Willian Pacho ou encore Lucas Beraldo, arrivés respectivement l’hiver dernier et cet été. Ainsi, la seule solution qui se présente pour le Slovaque s’il souhaite rejouer, est un départ lors du mercato de janvier.

Skriniar à la Juventus ?

Son nom a été lié à plusieurs clubs ces dernières semaines, surtout du côté de la Serie A, un championnat que Skriniar connait très bien. Mais récemment une porte semble s’être fermée à la Juventus, même si les récents propos du directeur sportif bianconero ont semé le doute. « L'objectif est de ne vendre personne et de prendre un joueur en défense » a déclaré Cristiano Giuntoli, qui chercherait un défenseur capable de pallier la longue absence de Bremer, gravement blessé au genou.

Thiago Motta n’en veut pas

Les espoirs du PSG devraient toutefois être douchés par un homme bien connu par le public du Parc des Princes. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta aurait fermement écarté la possible arrivée de Milan Skriniar, qui a pourtant été pendant un temps une option assez appréciée par ses dirigeants. Le coach de la Juventus aurait annoncé que l’international slovaque n’a pas du tout les caractéristiques pour jouer le football qu’il souhaite mettre en place à la Juventus, glissant ainsi d’autres noms pour renforcer sa défense lors du mercato de janvier.