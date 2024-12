Mercato : L’annonce surprise qui calme le PSG !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid en fin de saison dernière, le Paris Saint-Germain s’est tourné vers Khvicha Kvaratskhelia pour le remplacer. Mais les Parisiens se sont cassés les dents sur l’inflexibilité du Napoli, qui aurait refusé plusieurs offres dont une d’une valeur de 100M€.

C’était l’un des grands feuilletons de l’été. Considéré comme l’une des grandes attractions de Serie A, Khvicha Kvaratskhelia était l’un des grands objectifs du dernier mercato du PSG, avec Luis Enrique qui aurait milité pour son arrivée. Mais rien à faire, puisque le Napoli à dégouté les dirigeants parisiens en refusant toutes les offres arrivées, avec l’espoir de pouvoir prolonger l’ailier géorgien de 23 ans.

Le gros regret de l’été du PSG

Sauf que depuis la fin du mercato, les négociations entre l’entourage de Kvaratskhelia et le Napoli ne semblent pas vraiment avancer. Le joueur, qui gagne actuellement un peu moins de 2M€ par an, réclamerait un salaire d’au moins 8M€ hors bonus. Mais du côté de son club on ne serait pas disposés à aller au-delà des 5M€... soit la moitié de ce que lui aurait offert le PSG il y a seulement quelques mois ! A noter que ces dernières semaines les médias britanniques ont également évoqué une offre de Manchester United, d’une valeur supérieure aux 8M€ par an.

« Je suis confiant pour la prolongation de Kvaratskhelia au Napoli »

Proche de Khvicha Kvaratskhelia, de qui il gère la carrière avec son agent Mamuka Jugeli, Cristian Zaccardo a toutefois surpris tout le monde en Italie récemment avec une annonce assez inattendue. « Je suis confiant pour la prolongation de Kvaratskhelia au Napoli » a déclaré l’ancien international italien, qui était à la base de l’arrivée du Géorgen au Napoli en 2022, au micro de Mediaset. « L’avenir est de son côté, avec les qualités qu’il a il peut s’améliorer encore beaucoup ».