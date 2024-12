PSG : Panique dans le vestiaire après le transfert de Neymar

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Luis Enrique aurait provoqué le départ de Neymar vers l'Arabie Saoudite. Alors que la star brésilienne a rejoint Al Hilal pour une somme proche de 90M€, les joueurs du PSG seraient inquiets. En effet, ils redouteraient d'être eux aussi poussés vers la sortie à cause de Luis Enrique.

Dès son arrivée au PSG, Luis Enrique a tout de suite pris le contrôle du mercato. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi aurait même fait savoir à ses joueurs que l'entraineur espagnol avait « carte blanche » pour le recrutement, et ce, en début de saison dernière.

Luis Enrique a poussé dehors Verratti et Neymar

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Luis Enrique serait à l'origine des départs de Marco Verratti et de Neymar lors de l'été 2023. Alors que le technicien du PSG ne voulait pas de ces deux stars, elles ont signé respectivement à Al Arabi (Qatar) et à Al Hilal (Arabie Saoudite). Ce qui inquiéterait le vestiaire du PSG.

Transfert : Luis Enrique inquiète les joueurs du PSG

A en croire L'Equipe, les joueurs du PSG auraient compris que Luis Enrique était aux manettes du mercato. Ainsi, chacun d'eux se poserait une question simple sur son avenir : « que fera le club le jour où le coach aura décidé qu'il fallait se passer de moi ? ». Alors que Neymar et Marco Verratti ont été poussés vers la sortie par Luis Enrique, et que Luis Campos a conditionné les prolongations de Marquinhos, Presnel Kimpembe et de l'Italien à l'insertion d'une clause liant leur rémunération à leur temps de jeu, des inquiétudes sont nées au sein du vestiaire rouge et bleu.