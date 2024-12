Luis Enrique : Divorce annoncé au PSG, Riolo se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique serait de plus en plus isolé au PSG. S'il conserve la confiance de certains joueurs, d'autres prendraient leurs distances. Ce serait le cas de la colonie française, représentée par Presnel Kimpembe, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Sur RMC, Daniel Riolo s'est prononcé sur cette situation. Le journaliste ne se montre pas particulièrement surpris.

Le beau temps a laissé place à un hiver glaciale. Cette froideur se fait ressentir au sein même du vestiaire parisien. Selon les informations de L’Equipe, certains joueurs se plaignent des choix de Luis Enrique, alors que le PSG reste sur une série de deux matches sans victoire et voit son avenir européen s’obscurcir.

Luis Enrique lâché par une partie du vestiaire

La colonie française, dont font partie Bradley Barcola, Presnel Kimpembe, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani, serait au cœur de cette fronde selon les informations de L’Equipe. Journaliste, Daniel Riolo n’est pas particulièrement surpris par ce scénario.

Une situation prévisible pour Riolo

« Honnêtement, je savais que ça allait arriver mais pas aussi vite et pas tout d’un coup. Il était dit qu’avec ces choix sportifs… Car Nasser Al-Khelaïfi passe toujours à côté. Quand il a le choix entre une bonne et mauvaise décision, il prend toujours la mauvaise. Mais là il est allé encore plus loin depuis deux ans. Avoir choisi Luis Enrique, qu’il n’a pas choisi personnellement, est une erreur parmi tant d’autres » a confié Daniel Riolo lors de l’After Foot.