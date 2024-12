F1 : Verstappen dégoupille en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sanctionné pour une conduite jugée trop lente, Max Verstappen avait du laisser sa pole position à George Russell. Une situation qui ne lui avait pas du tout plu, au point que le quadruple champion du monde soit très remonté à l'égard du pilote Mercedes. Et il n'a pas manqué de la faire savoir.

Auteur de la pole position au Qatar après avoir décroché le meilleur temps des qualifications, Max Verstappen a été sanctionné d'une place de pénalité sur la grille de départ pour avoir gêné George Russell. Deuxième sur la grille de départ, le quadruple champion du monde s'est toutefois imposé assez largement dimanche, et après la course, il n'a pas manqué de pousser un coup de gueule contre le pilote Mercedes.

«Je ne supporte pas ça et c’est en fait mieux pour lui d’aller se faire foutre»

« J’ai beaucoup de respect pour beaucoup de pilotes, mais après la nuit dernière, j’ai complètement perdu ce respect pour lui. Je pensais juste que c’était ridicule de la façon dont il a essayé de m’imposer une pénalité devant les commissaire. Et j’étais très en colère contre lui pour ça. Il présente toujours très bien ici devant la caméra, mais quand vous êtes à l’intérieur avec lui en personne, c’est juste une personne différente. Je ne supporte pas ça et c’est en fait mieux pour lui d’aller se faire foutre. Je ne veux plus m’impliquer là-dedans », lâche le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'en rajouter une couche.

«J’ai perdu tout respect pour George»

« Je n’arrivais pas à croire que j’avais réussi à prendre une pénalité d’une place, pour ça ! Mais d’une certaine manière, je n’étais plus surpris dans le monde dans lequel je vis. Je ne suis pas content de cela, mais à un moment ou à un autre, il faut tourner la page. Ce n’était pas très agréable de voir cela se produire parce que je pense que c’est la première fois que quelqu’un est pénalisé dans un tour lent. En fait, j’ai juste essayé d’être gentil, donc peut-être que je ne devrais pas l’être. Je ne voulais pas gêner qui que ce soit pour préparer son tour. Et en faisant ça, en étant gentil, on obtient en gros une pénalité. Et c’est ce que j’ai essayé d’expliquer aussi, mais j’avais juste l’impression de parler à un mur de briques, donc il n’y avait pas grand-chose qui était possible pour une raison ou une autre. J’ai été assez surpris, assis là dans la salle des commissaires, de ce qui se passait. C’était vraiment très décevant, car je pense que nous tous ici, nous nous respectons beaucoup. J’ai été dans cette salle de réunion à de nombreuses reprises dans ma vie et ma carrière avec des gens avec qui j’ai couru. Et je n’ai jamais vu quelqu’un essayer de faire du mal à quelqu’un aussi durement. Pour moi, j’ai perdu tout respect pour George », ajoute Max Verstappen.