Mbappé sous pression au Real Madrid, «tu dois assumer»

Parti du Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, Kylian Mbappé ne semble pas encore faire l’unanimité au Real Madrid. Et le match contre Getafe, où il a pourtant grandement participé à la victoire de son équipe, nous a livré un nouvel épisode dans l’interminable polémique autour de l’attaquant français.

Il ne se passe pas une semaine sans qu’on ne parle de Kylian Mbappé et son départ du PSG n’a rien changé. C’est même devenu beaucoup plus fort, puisque chaque mouvement et chaque choix de la star du Real Madrid sont scrutés de près. Et son choix de laisser Jude Bellingham tirer le penalty face à Getafe (2-0), a évidemment beaucoup fait réagir.

Mbappé encore pointé du doigt

Dès la conférence de presse d’après-match, Carlo Ancelotti a tenté d’éteindre toute polémique autour du Français. « Le geste de Mbappé lors du penalty contre Getafe est une image dans laquelle on peut voir une insécurité, mais nous, nous la voyons comme un acte de responsabilité et d'altruisme » a déclaré le coach du Real Madrid, qui doit souvent défendre Kylian Mbappé face aux critiques de la presse depuis le début de la saison.

« Si tu veux diriger une équipe et être un leader, tu dois assumer des situations à risque »

Ancien gardien du Real Madrid, Santiago Cañizares pense pourtant que Kylian Mbappé doit prendre les penalties s’il souhaite véritablement être considéré comme l’un des piliers de l’équipe. « Si tu veux diriger une équipe et être un leader, tu dois assumer des situations à risque. Je pense qu'à ce moment-là, il voulait se débarrasser de ce problème. Transférer le problème à un autre joueur » a-t-il expliqué, au micro de Radio MARCA. « Ce qui se passe, c'est qu'on est déjà dans le fossé entre ceux qui disent que Mbappé est un être supérieur et ceux qui disent qu'il ne vaut rien. Il y a beaucoup de doutes ».