Real Madrid : L’Espagne s’emballe de nouveau pour Mbappé !

Face à Getafe, le Real Madrid a retrouvé un peu de son Kylian Mbappé. Son but magnifique pour doubler la mise a dû lui faire du bien. L’Espagne entière avait les yeux rivés sur la performance du capitaine des Bleus, quatre jours après son match catastrophique face à Liverpool. Et certains y voient déjà une grande différence.

Le Real Madrid traverse une période difficile, notamment en Ligue des Champions. 24ème du classement, le club espagnol est le dernier club qualifié virtuellement pour les barrages. Une place inédite pour un club qui a l’habitude de faire de grandes choses dans cette compétition. Une place à l’image du niveau de Kylian Mbappé, bien loin de celui qu’il a montré ces dernières années. Mais pour l’Espagne, il y a déjà du mieux.

«Ça a beaucoup de mérite»

Gardien emblématique du Valence CF entre 1998 et 2008, Santiago Canizares intervient désormais pour la Radio Cope. Souvent très critique à l’égard de Kylian Mbappé depuis son arrivée, l’ancien international espagnol a vu du mieux face à Getafe : « Il est évident qu'il n'obtient pas les buts qu'un joueur obtient quand il les obtient lui-même, vous verrez, quand il est dans ce moment où vous obtenez tout. Il passe un ballon, il participe à tous les jeux, il se propose, il fait des jeux de qualité. Et tout ça, je pense que ça a beaucoup de mérite, surtout quand on sort d'une semaine où on a été touché de tous les côtés. »

«Une grande différence»

« Entre le match de Liverpool, par exemple, où le rideau est tiré en permanence et où il n'est pas capable, où il a une présence offensive, et aussi un penalty qu'il rate avec beaucoup de méfiance, et le match d'aujourd'hui - et je sais que ce n'est pas le même adversaire - mais dans le match d'aujourd'hui, où il a une activité importante, la plus importante pour moi dans le jeu, je pense qu'il y a une grande différence », conclut-il ensuite. Le début de la rédemption pour Mbappé ?