Retraite de Griezmann : Riolo dévoile enfin la raison ?

L'annonce de la retraite d'Antoine Griezmann était aussi inattendue qu'intrigante. Alors qu'il se projetait avec l'équipe de France jusqu'à la prochaine Coupe du monde, le joueur de l'Atlético annonçait sa retraite internationale à la fin du mois de septembre. Selon Daniel Riolo, les relations avec Didier Deschamps n'étaient pas au beau fixe.

Une légende de l’équipe de France a soudainement quitté le navire. A la fin du mois de septembre, Antoine Griezmann officialisait la fin de son histoire avec les Bleus. Après 137 sélections et à seulement 33 ans tirait un trait sur sa carrière internationale. « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération » avait-il déclaré, sans véritablement dévoiler les raisons de ce départ.

Griezmann prend sa retraite, pourquoi ?

Certains estiment que Griezmann a senti le vent tourné, alors que Didier Deschamps commençait à le placer sur le banc des remplaçants. D’autres évoquent une certaine frustration chez le champion du monde 2018, qui espérait récupérer le brassard de capitaine après le départ à la retraite d’Hugo Lloris. Mais de son côté, Daniel Riolo évoque une autre raison éventuelle.

Ça a chauffé avec Deschamps ?

Selon le journaliste, une certaine tension s’était installée entre Didier Deschamps et Antoine Griezmann ces dernières années. « Sur les 10 dernières années, il y a trois stars dans le football français : Benzema, Griezmann et Mbappé. Il s’est brouillé avec les trois. Il se brouille avec Griezmann pour faire plaisir à Mbappé, puis se brouille avec Mbappé. C’est quelqu’un qui se brouille beaucoup » a déclaré Riolo sur le plateau de l’After Foot sur RMC. Suffisant pour que Griezmann dise stop ?