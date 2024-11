Real Madrid - Mbappé : Gros problème sans Neymar et Griezmann ?

Jean de Teyssière

Lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions, le Real Madrid était en déplacement à Liverpool, toujours invaincu cette saison. Le club espagnol n’a pas fait le poids en perdant 2-0 avec un Kylian Mbappé incapable de mener l’attaque madrilène. Rien ne va pour lui, ce qui pourrait s’expliquer par l’absence de profil comme Neymar ou encore Antoine Griezmann.

Jusqu’où le calvaire de Kylian Mbappé va-t-il s’arrêter ? Face à Liverpool, le numéro 9 du Real Madrid a été très en vue mais pas pour les bonnes raisons. 15 ballons perdus, un penalty manqué et des efforts défensifs encore insuffisants, Mbappé a totalement raté sa rencontre, considérée par beaucoup comme la pire de sa carrière. Et cela pourrait ne pas aller en s’améliorant, de nombreux profils manquant au Real Madrid.

«Le relancer ne sera pas facile»

Comment relancer Kylian Mbappé ? La question n’est pas si évidente que ça et dans les colonnes de L’Equipe, un ancien technicien ayant eu Mbappé sous ses ordres dresse un constat inquiétant : « Le relancer ne sera pas facile. D'abord, parce qu'il évolue dans une équipe qui ne tourne pas. Ensuite, parce que dans cette même équipe, le milieu de terrain n'est pas au niveau. Mbappé a besoin de partenaires qui lui préparent les actions, comme Neymar ou Verratti le faisaient à Paris, ou Griezmann en équipe de France. »

Personne ne peut jouer ce rôle au Real Madrid

« Qui au Real, actuellement, peut le faire ? Kroos n'a pas été remplacé. Modric n'a plus les mêmes jambes. Tchouaméni et Camavinga ne sont pas des passeurs. Bellingham? Je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas Neymar quand même », poursuit-il. Cet hiver, le Real Madrid ne compte pas recruter, ce qui pourrait prolonger encore un peu plus le calvaire de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a en tout cas du travail pour permettre à Mbappé de retrouver son niveau.