Real Madrid : L’appel à l’aide du clan Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que sa signature au Real Madrid devait marquer un grand tournant dans sa carrière, Kylian Mbappé rencontre finalement les plus grandes difficultés à s'imposer en Espagne comme en témoigne encore sa prestation catastrophique face à Liverpool. Et dans son entourage, on ne manque pas de s'inquiéter de cette situation, réclamant même de l'aide.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a sauté sur l'occasion pour s'engager avec le Real Madrid cet été. Il semblait alors très heureux de rejoindre le club de ses rêves. Mais rien ne se passe comme prévu puisque ses débuts en Espagne sont catastrophiques et commencent à sérieusement à inquiéter du côté du Real Madrid.

«Il a besoin d’aide psychologique»

Replacé à gauche contre Liverpool en l'absence de Vinicius Junior, Kylian Mbappé a encore une fois livré une prestation plus que mitigée. Dans son entourage, on réclame donc de l'aide. « Kylian traverse une période extrêmement difficile qui va malheureusement durer. Il a besoin d’aide psychologique, physique… », assure-t-on dans l'un de ses cercles selon Le Parisien.

Mbappé est en train de sombrer

Une situation d'autant plus accablante qu'en privé certains évoquent également une dépression voire un burn out, ce qui pourrait expliquer les difficultés de Kylian Mbappé ces derniers mois. Et cela ne devrait pas rassurer le Real Madrid.