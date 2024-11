Mbappé - Real Madrid : Tensions dans le vestiaire ? Il vend la mèche

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Jude Bellingham l’a soutenu publiquement, une scène avec Kylian Mbappé qui s’est produite à la mi-temps de la rencontre face à Liverpool a interpellé mercredi soir. L’Anglais semble l’ignorer, alors que le Français tente de lui parler. Malgré tout, ce dernier n’aurait pas de problème d’intégration dans le vestiaire du Real Madrid.

Au-delà de la défaite du Real Madrid face à Liverpool et des trolls dont il a été la cible depuis, une scène impliquant Kylian Mbappé a provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Dans le tunnel d’Anfield à la mi-temps, on y voit le Français tenter de s’adresser à Jude Bellingham, que ce dernier semble ignorer, en se dirigeant plutôt vers Antonio Rüdiger, avant d’échanger quelques mots avec Brahim Diaz.

« Je pense qu’il est bien accepté dans le vestiaire »

Kylian Mbappé quant à lui s’est adossé au mur et Jude Bellingham lui a ensuite visiblement donné quelques consignes, acceptées par le Français d’un hochement de tête. Une scène qui interroge sur l’intégration de l’attaquant âgé de 25 ans au sein du vestiaire du Real Madrid, ce qui n’est pas un problème selon le journaliste de Marca Pablo Polo. « D’autres joueurs peuvent-ils être agacés par ses prestations ? Je ne pense pas que cela va affecter sa relation avec les autres joueurs. Bien sûr, il sera plus proche avec certains que d’autres, mais je pense qu’il est bien accepté dans le vestiaire et que les joueurs savent que ça devrait être un leader et une star à l’avenir. Ils connaissent bien le métier, ils savent que les critiques font partie du jeu. Jusqu’à cette saison, le groupe était très uni et l’arrivée de Kylian ne va pas changer ça », a-t-il confié auprès du Parisien.

Bellingham apporte son soutien à Mbappé

Publiquement, Jude Bellingham a d’ailleurs apporté son soutien à Kylian Mbappé au micro de TNT Sports, évoquant notamment le penalty manqué par le Français : « C’était un moment important dans le match, mais cela peut arriver. C'est un joueur merveilleux, mais la pression qu'il porte est énorme en raison de ses qualités. Le penalty n'est pas la raison pour laquelle nous avons perdu le match (...) En tant que collectif, nous n'avons pas été assez bons ce soir-là. Kylian peut garder la tête haute et je sais avec certitude qu'il produira encore de nombreux moments qui seront énormes pour ce club. »