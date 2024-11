Real Madrid : Scène surréaliste, Mbappé écarté par le vestiaire ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid devait au moins rapporter le point du match nul de Liverpool mercredi soir afin de repartir de l’avant dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Cependant, les Merengue ont été défaits par les Reds (2-0), un troisième revers depuis le début de la campagne européenne. A la mi-temps, il semble au regard des images de CBS Sports que Kylian Mbappé ait été ignoré par Jude Bellingham et Antonio Rüdiger dans le tunnel d’Anfield.

C’était le rendez-vous à ne pas manquer pour les hommes de Carlo Ancelotti. Après avoir déjà grillé des jokers face au LOSC (0-1) et l’AC Milan (1-3), le Real Madrid a enregistré sa 3ème défaite en 5 matchs de saison régulière de Ligue des champions mercredi soir. Sur la pelouse d’Anfield, le champion d’Europe a coulé face à Liverpool pour la première fois en 15 ans après 7 victoires et un match nul concédé en C1 pour la Casa Blanca.

Qu'on aime ou non Mbappé, la vidéo fait vraiment mal au cœur, il a l'air tellement perdu. pic.twitter.com/2dRwcerDk5 — Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿 (@MessiahYaniss16) November 27, 2024

Liverpool jubile, Mbappé coule

En effet, en raison de buts d’Alexis Mac Allister et de Cody Gakpo, le Real Madrid s’est incliné dans l’antre des Reds sans trouver le chemin des filets. Un dénouement que Kylian Mbappé aurait pu éviter en transformant le penalty gagné par Lucas Vazquez. Mais la tentative du numéro 9 du Real Madrid a été repoussée par Caoimhin Kelleher, le gardien irlandais de Liverpool à l’heure de jeu.

Mbappé snobé par Bellingham devant les caméras ?

Quelques minutes avant, dans le tunnel d’Anfield reliant les vestiaires au terrain, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Antonio Rüdiger et d’autres joueurs du Real Madrid ont été filmés par les caméras de CBS Sports, l’un des diffuseurs de la Ligue des champions à l’étranger. Et on peut apercevoir dans la vidéo ci-dessus, Mbappé tentait de parler tactique avec Bellingham qui l’ignore complètement pour converser avec Rüdiger. Dans la foulée, Kylian Mbappé s’est adossé au mur du tunnel. Difficile de décrypter pleinement les raisons de la tournure de cette discussion, mais force est de constater que Mbappé n’a pas vraiment été écouté.