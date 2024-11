Malaise avec Mbappé : «Il faut qu’il parle», Riolo lui demande des comptes !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid ne dispose pas de la meilleure version de Kylian Mbappé sportivement parlant. Son penalty manqué contre Liverpool est le symbole de ses difficultés rencontrées en club (0-2). Pour Daniel Riolo, Mbappé doit briser le silence et se livrer sur sa santé mentale.

Kylian Mbappé s’en est allé du côté du Real Madrid lors du dernier mercato estival laissant derrière lui une flopée de buts en faveur du PSG (256) et 6 championnats de France remportés avec le club de la capitale. A la Casa Blanca, le capitaine de l’équipe de France n’est pas dans son assiette et est mentalement touché selon l’analyse de Daniel Riolo.

En pleine malédiction, le Real Madrid vide son sac ! https://t.co/XiEFOeerlU pic.twitter.com/1KA4dX5uoS — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

«Dire qu’il va très bien, c’est mentir aux gens qui voient un joueur plus qu’à la rue»

L’éditorialiste de RMC s’est offusqué de la sortie médiatique datant de la semaine dernière de Carlo Ancelotti par le biais de laquelle l’entraîneur du Real Madrid assurait que Kylian Mbappé n’avait aucun problème psychologique.

« Dire qu’il va très bien, c’est mentir aux gens qui voient un joueur plus qu’à la rue. Lui, on a l’impression que le rideau est tiré, il n’y a plus rien ».

«Il faudrait qu’il assume et qu’il en parle»

Pendant l’émission de l’After Foot de mercredi soir, après la défaite du Real Madrid face à Liverpool (2-0) et le penalty manqué de Kylian Mbappé, Daniel Riolo n’en démord pas et doit s’exprimer publiquement.

« Ça ne va pas le rendre plus sympathique. Pour que ça soit le cas, il faudrait qu’il assume et qu’il en parle. Qu’il le dise. Qu’il explique pourquoi ça ne va pas bien, ce qu’il a. Visiblement, le robot là, c’est terminé, il est débranché ».