Mercato : Il annonce l’entraîneur parfait pour l’OM

Très performant à l’extérieur avec six victoires en sept matchs, l’OM affiche un tout autre visage à domicile cette saison, où il ne s’est imposé qu’une seule fois. A l’image de Marc Libbra, certains pensent que ce que veut mettre en place Roberto De Zerbi ne marchera pas à Marseille, au contraire de Mamadou Niang, qui estime qu’il est l’homme de la situation.

Troisième de Ligue 1 à trois points du deuxième, l’AS Monaco, son prochain adversaire dimanche au Stade Vélodrome, la saison de l’OM reste malgré tout frustrante. Samedi à Lens (1-3), les Olympiens ont ramené leur sixième victoire à l’extérieur en sept matchs. Ce qui contraste avec leurs résultats à domicile, où ils ne se sont imposés qu’une seule fois, face à l’OGC Nice le 14 septembre dernier (2-0), pour deux défaites et deux matchs nuls.

Libbra : « Ça ne marchera pas à l’Olympique de Marseille »

À l’image de Marc Libbra, Roberto De Zerbi commence à susciter quelques doutes chez certains. « Est-ce qu’aujourd’hui l’OM assoit sa domination ? Non. Est-ce qu’ils sont capables de faire la différence dans les moments clés ? Non. C’est toujours par à-coup, par moment. Ils n’ont pas d’identité. Ca fait 12 journées qu’il est avec son équipe, avec son effectif. Je pense que ce qu’il essaie de mettre en place, ça ne marchera pas à l’Olympique de Marseille. Le révélateur, c’est Strasbourg. Là-bas, ils se sont fait marcher dessus car c’est une équipe qui a été les presser très haut », a-t-il récemment déclaré sur les ondes de RMC.

Niang : « De Zerbi est toujours l’homme de la situation »

Mamadou Niang quant à lui a un avis différent en ce qui concerne Roberto De Zerbi. « Je dirais que oui, De Zerbi est toujours l’homme de la situation, parce qu’on voit sur chaque match un peu la patte De Zerbi. A l’extérieur, les résultats sont là. On voit que c’est plus un problème mental à domicile, où les joueurs ont beaucoup plus de mal à se lâcher, beaucoup plus de pression et on n’arrive pas à retrouver les joueurs qu’on peut voir évoluer à l’extérieur en championnat. Je pense que dès que les joueurs se seront un peu plus lâchés et auront moins de pression à évoluer au Vélodrome, les résultats seront meilleurs. Je suis toujours optimiste, confiant, pour De Zerbi. Je pense que c’est l’homme de la situation à l’Olympique de Marseille », a confié l’ancien attaquant de l’OM au journaliste Alexandre Ruiz.