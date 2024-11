OM : De Zerbi c’est terminé, il craque en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la victoire à Lens samedi (3-1), la prestation de l’OM n’a pas fait l’unanimité. Plus globalement, depuis le début de saison, il est difficile de voir la touche Roberto De Zerbi sur le jeu du club phocéen comme le constate Marc Libbra, très pessimiste quant au futur de l’OM.

Bien que solidement accroché au Top 4 en Ligue 1 après la victoire à Lens samedi (3-1), l'OM ne convainc pas du tout Marc Libbra. L'ancien Marseillais est notamment très déçu des prestations du club phocéen et ne voit toujours pas la patte De Zerbi. Il ne cache donc pas son inquiétude pour l'avenir.

«C’est toujours par à-coup, par moment. Ils n’ont pas d’identité»

« Est-ce qu’aujourd’hui l’OM assoit sa domination ? Non. Est-ce qu’ils sont capables de faire la différence dans les moments clés ? Non. C’est toujours par à-coup, par moment. Ils n’ont pas d’identité. Ca fait 12 journées qu’il est avec son équipe, avec son effectif. Je pense que ce qu’il essaie de mettre en place, ça ne marchera pas à l’Olympique de Marseille. Le révélateur, c’est Strasbourg. Là-bas, ils se sont fait marcher dessus car c’est une équipe qui a été les presser très haut », confie-t-il dans des propos accordés à RMC, avant de poursuivre.

«Ce qu’il essaie de mettre en place, ça ne marchera pas à l’OM»

« Et on se rend compte que certains joueurs techniquement ne sont pas capables de garder le ballon. Ils sont dans le dur dans certains matchs. Pour évoluer dans la façon de Guardiola, il faut être très efficace techniquement. A Lens, la première mi-temps n’est pas bonne, si Lens est plus efficace, il y a 2-0 pour Lens à la mi-temps », ajoute Marc Libbra.