PSG : Riolo utilise un phénomène pour tacler Barcola ! 

Alexis Brunet

Par le passé, Daniel Riolo a souvent critiqué Bradley Barcola, le comparant même à un petit agneau. Après la rencontre entre l’AS Monaco et le Benfica Lisbonne, le journaliste de RMC Sport s’est d’ailleurs permis un nouveau pique sur le Parisien, en comparant sa performance fantomatique contre le Bayern Munich à celle de Maghnes Akliouche, beaucoup plus en vue contre les Lisboètes.

Contre le Bayern Munich mardi soir, Luis Enrique avait décidé d’aligner Bradley Barcola et Ousmane Dembélé en attaque. Cela n’a pas forcément fonctionné, car le PSG s’est incliné (1-0) et les deux Parisiens n’ont pas montré grand-chose. Avec cette nouvelle prestation, l’ancien Lyonnais a donné du grain à moudre à Daniel Riolo.

Une star réclame un transfert à 80M€, le PSG va jubiler https://t.co/QFT1fWh7iT pic.twitter.com/cDc0arHyhq — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

« Je dirais bien un truc, mais on va encore dire que je suis en fixette »

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a critiqué Bradley Barcola sans réellement le citer. Le journaliste qui a souvent pris le joueur du PSG pour cible a indirectement comparé la prestation du Parisien à celle de Maghnes Akliouche qui a, lui, été étincelant face au Benfica Lisbonne ce mercredi. « Je dirais bien un truc, mais on va encore dire que je suis en fixette donc je ne vais pas le dire. C’est sur le PSG ? Oui, mais je ne vais pas le dire. Je me retiens. Je vais juste dire qu’Akliouche me plaît beaucoup, c’est tout. Je ne vais rien dire d’autre. En jeune joueur français. Je parlais de Bambi ? Je ne dis rien, je suis en train de me contenir. Laissez moi tranquille. »

Riolo avait comparé Barcola a un petit agneau

Il y a quelques mois, Daniel Riolo s’en était déjà pris à Bradley Barcola. Le journaliste avait comparé le joueur du PSG à un petit agneau, après une prestation décevante en Ligue des champions. « Le responsable ce n'est pas lui (Barcola), c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. »