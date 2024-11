Mercato : Le prochain transfert du PSG déjà annoncé ?

Pierrick Levallet

Si le PSG a réalisé un mercato estival plutôt intéressant, l’effectif de Luis Enrique reste malgré tout incomplet. L’équipe parisienne manque de profondeur à certains postes. Le club de la capitale aimerait donc combler les vides en recrutant cet hiver. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs déjà identifié le prochain transfert qu’ils aimeraient boucler en janvier.

Décidé à s’en tenir à sa nouvelle ligne directrice au niveau du recrutement, le PSG a réalisé un mercato plutôt intéressant cet été. Le club de la capitale n’a recruté aucun joueur de plus de 25 ans et a bouclé quelques bons coups, notamment avec Willian Pacho et João Neves. Mais l’effectif de Luis Enrique reste malgré tout incomplet. Quelques postes ne sont pas doublés, et certains secteurs manquent de profondeur. Les Rouge-et-Bleu aimeraient donc corriger cela dès cet hiver.

Une star réclame un transfert à 80M€, le PSG va jubiler https://t.co/QFT1fWh7iT pic.twitter.com/cDc0arHyhq — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Le PSG veut se renforcer en défense

Et dans cette optique, le PSG aurait déjà identifié son prochain transfert pour le mois de janvier. « Cet hiver ils ont prévu de faire des changements, un défenseur notamment sera recherché » a ainsi révélé le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube. La formation parisienne aimerait apporter de nouvelles solutions à Luis Enrique pour sa charnière centrale. Reste maintenant à voir sur qui le PSG se tournera pour renforcer son secteur défensif.

Le PSG multiplie les pistes sur le mercato

Les Rouge-et-Bleu multiplieraient d’ailleurs les pistes sur le mercato. Ces dernières heures, le nom d’Isak Hein (25 ans / Atalanta) a récemment été évoqué par la presse italienne. Tomas Araujo (22 ans / Benfica) a aussi été annoncé dans le viseur du PSG, à l’instar de Abdukodir Khusanov (20 ans / RC Lens). Le club de la capitale devrait également miser sur les retours de blessure de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe, alors que Milan Skriniar semble bien parti pour quitter le PSG au mois de janvier. Affaire à suivre...