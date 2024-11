Joueur intransférable, le PSG a trouvé le plan B parfait sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato d'hiver devrait être discret du côté du PSG, il n'est pas impossible de voir débarquer une ou deux recrues, notamment un défenseur central. Et pour cause, Milan Skriniar est amené à quitter le club en janvier, et pour le remplacer, le club de la capitale a déjà plusieurs pistes. La priorité se nomme Tomas Araujo, mais Benfica ne semble pas ouvert à un transfert. Un plan B aurait donc été activé en Ligue 1.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le menu du PSG s'annonce relativement calme durant le mercato. Aucun numéro 9 ne devrait arriver, mais un ailier sera bien recherché pour accentuer la concurrence, notamment avec Bradley Barcola. Et ce n'est pas tout puisque le départ de Milan Skriniar, notamment convoité par la Juventus, pourrait relancer la volonté du PSG de recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées par Luis Campos.

Araujo déclaré intransférable par Benfica ?

L'une d'entre elles mène à Tomas Araujo. Le défenseur du Benfica est la grande priorité de Luis Campos, mais comme le révèle Foot Mercato, le club lisboète considère son joueur comme intransférable cet hiver, ce qui va donc pousser le PSG à activer d'autres pistes et il semblerait que les Parisiens aient trouvé le plan B parfait pour le prochain mercato.

Khusanov le plan B parfait pour le PSG ?

En effet, toujours d'après Foot Mercato, le PSG apprécie grandement le profil d'Abdukodir Khusanov, révélation de ce début de saison avec le RC Lens. Du haut de ses 20 ans, le défenseur ouzbek impressionne en Ligue 1 au point que Luis Campos ait déjà rencontré son entourage afin de manifester son intérêt, sans que cela ne débouche sur une offre pour le moment. Plus jeune que Tomas Araujo (22 ans), Abdukodir Khusanov présent également l'intérêt de connaître la Ligue 1 et la France ce qui lui permettra de s'intégrer plus facilement s'il venait à débarquer cet hiver. Mais surtout, le Lensois est moins cher puisque son transfert est estimé à 20M€. Khusanov a donc tout du plan B idéal pour le PSG.