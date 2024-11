Mercato - PSG : Surprise, Luis Enrique vend la mèche en direct pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG a connu une nouvelle désillusion sur la scène européenne en s'inclinant sur la pelouse du Bayern Munich (0-1). C'est encore une déception pour le club de la capitale qui voit la qualification s'éloigner, mais cela n'empêche pas Luis Enrique de se projeter sur le futur avec grande ambition, ce qui laisse penser qu'il sera toujours sur le banc parisien dans les prochaines années.

Le PSG s'est de nouveau incliné en Ligue des champions. Battu sur la pelouse du Bayern Munich (0-2), le club de la capitaine est au bord de l'élimination, ce qui pourrait fragiliser la position de Luis Enrique, qui semble toutefois se focaliser sur le futur à Paris. Alors que plusieurs informations ont circulé concernant le fait qu'il avait déjà prolongé son contrat avec le PSG, Luis Enrique a clairement laissé entendre qu'il était encore là pour longtemps.

Luis Enrique s'annonce au PSG

« Je parle du futur de manière générale, pour savoir que chaque match du PSG dans ce projet est très important. C’est de cette information (le jugement qu’il tire de chaque match) dont nous aurons besoin pour qu’à l’avenir, cette équipe soit plus forte d’année en année. C’est un futur que j’envisage pour nous rendre plus fort d’année en année. Toutes les choses me servent. Toutes les décisions me reviennent et sont ma responsabilité. Mais ce qu’il se passe dans ces grands matchs me permet de voir quels joueurs jouent bien, qui a un niveau qui chute, qui progresse », lâche le coach du PSG en conférence de presse.

«Être entraineur du PSG est un grand privilège»

Relancé sur le projet du PSG, Luis Enrique continue de se projeter. « Être entraineur du PSG est un grand privilège. Sachez que la pression que je m’impose est supérieure à celle de n’importe qui. Je ne suis pas là juste pour passer le temps, et je pense que c’était déjà le cas de mes prédécesseurs. Je veux gagner des matchs et des titres avec mon équipe. Je ne pense pas aux titres qui arriveront à l’avenir, mais ceux de l’année. Je veux être compétitif dès maintenant. Mais toute information est utile, c’est clair », conclut-il, rapporté par CulturePSG.