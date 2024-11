Fils de p**e», énorme craquage d’un joueur du PSG ?

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG a encore une fois perdu en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est incliné face au Bayern Munich, ce qui le condamne presque pour la qualification. Contre les Bavarois, Ousmane Dembélé a plombé son équipe en écopant d’un second carton jaune, synonyme d’expulsion. Daniel Riolo a d’ailleurs révélé ce qu’avait dit l’attaquant pour hériter de son premier avertissement.

Contre le Bayern Munich, Luis Enrique avait décidé d’aligner Ousmane Dembélé en attaque, aux côtés de Bradley Barcola. Malheureusement pour le PSG, le champion du monde n’a pas brillé offensivement, puisqu’il n’a pas trouvé la faille. C’est malheureusement d’une autre façon que le Parisien s’est distingué, en écopant d’un carton rouge, suite à un second avertissement.

Riolo dévoile les insultes de Dembélé

Avant de se faire exclure à la 56ème minute, Ousmane Dembélé avait reçu un premier carton jaune dès la 37ème minute pour contestation. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a révélé que l’attaquant du PSG aurait même pu prendre rouge direct, car il aurait copieusement insulté l’arbitre de la rencontre. « Il faudra quand même revenir sur ce but et pourquoi ce but arrive, qui traduit quelque part tout le manque d’expérience, de préparation et de QI des joueurs : Dembélé. Avant le but, tu vois l’épisode… Ce ballon qui est posé par l’arbitre, Dembélé fait exprès ou pas, il ne connaît pas le règlement, il pense que le ballon doit lui revenir. Il y a dispute où Dembélé prend le carton jaune après avoir lâché 3 ‘fils de pute’ à l’arbitre. Dembélé se plaint, ne connaissant pas le règlement. Il se plaint, lâche 3 insultes lourdes, heureusement l’arbitre ne comprend pas sinon c'est même rouge direct à ce moment là, il se déconcentre, l’arbitre l’appelle, intervention de Marquinhos, qui lâche le marquage, corner, Safonov aux fraises, but. »

« C’est un manque d’expérience »

Si on peut discuter de la logique de l’expulsion d’Ousmane Dembélé, on peut toutefois s’accorder sur le fait que le premier carton jaune était évitable. Selon Daniel Riolo, cela illustre parfaitement un manque d’expérience de la part du joueur du PSG. « C’est un manque d’expérience. Et ça, ça donne que l’autre a déjà un carton, que derrière, à force de faire des pressings déjantés parce que Gifi demande de courir comme des malades, il se jette, prend le deuxième jaune, le PSG termine à 10. Et franchement, vu la fin du match, avec Dembélé, on se dit qu’il n’y avait peut-être pas quelque chose à gratter. »