PSG - Luis Enrique : Les deux records historiques qui confirment la catastrophe

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir (1-0), le PSG est actuellement 26e et provisoirement éliminé de la Ligue des champions avant même les playoffs. Un revers qui aggrave encore un peu plus le bilan de Luis Enrique dans la compétition, lui qui est notamment devenu l’entraîneur parisien avec le plus de défaites en C1.

Les désillusions s’enchaînent pour le PSG en Ligue des champions cette saison. Alors que sa qualification pour le prochain tour est plus que jamais menacée, le club de la capitale s’est de nouveau incliné mardi soir à l’occasion de son déplacement sur la pelouse du Bayern Munich (1-0). C’est la troisième défaite des Parisiens en C1, après celles face à Arsenal (2-0) et l’Atlético de Madrid (1-2), pour une victoire contre Gérone (1-0) et un match nul lors de la réception du PSV Eindhoven (1-1).

PSG : Une recrue surprise a affolé le mercato ! https://t.co/GpDqjWbuIB pic.twitter.com/r9sGKMtUpo — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Luis Enrique, pire entraîneur du PSG en Ligue des champions

Ce qui ne va pas arranger le bilan de Luis Enrique dans la compétition depuis qu’il est au PSG. Avec 8 défaites en 17 matchs, il est devenu l’entraîneur parisien avec le plus de défaites en Ligue des champions. Le technicien espagnol a battu le précédent record détenu par Laurent Blanc, qui entre 2013 et 2016 s’était incliné à 7 reprises en 30 rencontres disputées. Luis Enrique totalise donc 47% de défaites en C1, le ratio le plus élevé pour un entraîneur du PSG.

Six défaites en 2024, un record pour le PSG sur une année civile

Autre statistique peu reluisante pour Luis Enrique, le PSG a concédé face au Bayern Munich sa sixième défaite en Ligue des champions sur l’année 2024. Si les Parisiens s’étaient hissés jusqu’au dernier carré la saison dernière, ils s’étaient tout de même inclinés trois fois, contre le FC Barcelone en quarts de finale aller (2-3), puis à deux reprises face au Borussia Dortmund en demi-finale (1-0, 1-0). C’est la première fois dans son histoire que le PSG est battu six fois lors d’une même année civile en Coupe d’Europe.