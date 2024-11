PSG : Riolo annonce la fin de ce joueur, «c’est fini»

Pierrick Levallet

Nouveau naufrage pour le PSG en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich ce mardi soir (1-0). Certains choix de Luis Enrique ont d’ailleurs surpris. Le technicien espagnol a notamment décidé d’aligner Matvey Safonov plutôt que Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. Et Daniel Riolo estime que cette décision va sonner la fin du portier italien.

«Il a perdu Donnarumma»

« Le problème ce n’est pas la bourde. Pourquoi te mettre dans l’embarras avec ce jeu des gardiens ? Je te mets toi, je te mets toi. Il a perdu Donnarumma. Donnarumma, Luis Enrique c’est fini. Il ne le verra plus. Mais qu’est-ce que t’avais besoin ? C’est pas comme si t’avais fait rentrer Yachine. Calme-toi, tu as fait rentrer Safonov, l’ex-gardien de Krasnodar » a d’abord lancé le chroniqueur au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.

«Il est ridicule le gars»

« On en parle quand même du but ? Vous avez vu. Il est ridicule le gars. Ce n’est pas la peine de remplacer Donnarumma, si c’est pour avoir un mec encore plus ridicule sur les sorties » a ensuite pesté Daniel Riolo, visiblement mécontent de la gestion de Gianluigi Donnarumma au PSG.