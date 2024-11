Dembélé - Barcola : La statistique folle qui fait mal au PSG

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain s’est encore incliné sur la route cette saison en Ligue des champions. Battus à Londres contre Arsenal en octobre dernier (2-0), les hommes de Luis Enrique n’ont pas été plus en réussite à Munich mardi soir face au Bayern (1-0). D’ailleurs, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ne sont parvenus à réussir aucun dribble contrairement à Manuel Neuer, gardien de l’équipe allemande.

Le PSG se devait de récolter des points voire seulement un afin de se donner un peu d’air après quatre journées poussives en saison régulière de Ligue des champions dont deux défaites contre Arsenal (2-0) et l’Atletico de Madrid (2-1). Toutefois, sur la pelouse de l’Allianz Arena mardi soir à l’occasion du choc face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a concédé la troisième défaite de sa campagne européenne.

Succession de Mbappé : Le PSG condamné à lâcher 100M€ ? https://t.co/EyVsxxW1sg pic.twitter.com/y1COpQuXwb — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Le PSG s’incline, Marquinhos peste contre l’arbitrage

En effet, Matvey Safonov a été gêné par Jamal Musiala en première période sur un corner et a finalement manqué sa sortie aux poings. Ce qui a permis à Kim Min-jae de pousser le ballon dans le but de la tête. De quoi faire craquer Marquinhos au micro de Canal+ après la rencontre et de pester contre l’arbitrage (1-0).

Manuel Neuer a signé un dribble, un de plus que Dembélé et Barcola

Cependant, il y a une statistique que le capitaine du PSG ne peut pas critiquer. Lors de l’opposition entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola n’ont pas été en réussite sur le plan technique. Les deux attaquants du club parisien n’ont pas réussi le moindre dribble lorsque Manuel Neuer, gardien de l’équipe bavaroise, est parvenu à dribbler Dembélé avant que ce dernier soit exclu. Une statistique difficile à imaginer de par son rôle de gardien de but…