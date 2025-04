OM : Déclaration d'amour sur les réseaux, c'est le choc ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Matteo Guendouzi a vécu deux saisons bien différentes à l'OM. La première étant pleine sous les ordres de Jorge Sampaoli qui s'appuyait pleinement sur lui lorsqu'Igor Tudor l'utilisait différemment pendant sa seconde année à Marseille. De quoi lui faire aller voir ailleurs, sans pour autant lui faire avoir un ressentiment envers l'Olympique de Marseille.

A l'été 2021, Arsenal prêtait deux joueurs qui sont devenus internationaux français grâce à leurs performances à l'OM : William Saliba, par le biais d'un prêt sec qui lui a permis de convaincre Mikel Arteta de compter sur lui sur la durée dans la défense d'Arsenal à son retour en 2022... ainsi que Matteo Guendouzi avait une option d'achat de 11M€ automatiquement levée en cas de maintien de l'Olympique de Marseille en Ligue 1.

«Aujourd’hui, je suis très heureux à la Lazio»

Néanmoins, le départ de Jorge Sampaoli qui avait fait de lui un incontournable de l'OM au milieu de terrain a petit à petit scellé son avenir dans la cité phocéenne. Sous Igor Tudor, Matteo Guendouzi était baladé de poste en poste jusqu'à finir par devenir un joker de luxe en fin de saison et de partir à la Lazio par le biais d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Pas de quoi l'inciter à fermer son cœur à l'OM pour autant comme assuré au média Carré. « J’ai déjà été recontacté pour rejouer à l’OM et est-ce que j’aimerais y rejouer ? Tout le monde sait que l’OM est un club que j’ai dans mon cœur. Aujourd’hui, je suis très heureux à la Lazio. Je suis épanoui, que ce soit dans ma vie personnelle et professionnelle ».

«Tout le monde sait l’amour que j’ai pour l’OM et on verra»

Quand bien même il assure être heureux à la Lazio, Matteo Guendouzi tease un retour à l'OM après avoir déclaré sa flamme au club marseillais. « Ça se passe très bien. J’ai à coeur de faire de belles choses avec la Lazio. Après, tout le monde sait l’amour que j’ai pour l’OM et on verra ce qui se passera plus tard dans le futur. Ça peut être quelque chose de très bien, on verra ça plus tard ».